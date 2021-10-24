إصابة سائق بطلق نارى خلال مشاجرة مع زميله لخلافات على التحميل فى قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

أصيب سائق بطلق نارى من فرد خرطوش بالقدم، إثر حدوث مشاجرة بينه وبين سائق آخر بموقف ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، وتدخل نجل عم الآخر لمناصرته لخلافات علي أولوية تحميل الركاب، جرى نقل المصاب لمستشفي قليوب التخصصي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرف الآخر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من الأهالي بإصابة سائق بطلق ناري من فرد خرطوش إثر نشوب مشاجرة بينه وبين سائق آخر وتدخل نجل عم الطرف الآخر لمناصرته.

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول"إسلام ف ع"، 23 سنة، مقيم كيت حلفا دائرة المركز مصاب بطلق نارى من فرد خرطوش بالقدمين وجرى نقله لمستشفي قليوب التخصصى، وطرف ثان "كريم غ ع"، 26 سنة، مقيم منطى دائرة المركز، بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش و2 طلقة من ذات العيار، ونجل عمه "علي ر ع"، 38 سنة، عامل، وبحوزته سلاح أبيض مطواة.

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين الأول والثاني علي أولوية تحميل الركاب تطورت لمشاجرة، وتدخل الثالث لمناصرة نجل عمه، وقيام الأول بإطلاق عيار نارى أحدث إصابة الأول، وتمكنت القوات من ضبط طرفى المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.