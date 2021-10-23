ننشر مواعيد البدء فى توريد وجبات التغذية المدرسية بمختلف محافظات الجمهورية

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد بداية توريد وجبات التغذية المدرسية للمديريات التعليمية كما يلي:-

- كانت بداية التوريد التجريبي لمحافظة المنوفية يوم 16 اكتوبر 2021 لمدة أسبوعين، ثم يتم التوريد لباقي المحافظات.

- محافظات (الفيوم - الإسكندرية - بني سويف - كفر الشيخ) يبدأ توريد وجبات التغذية المدرسية من 1 نوفمبر 2021.

- محافظات ( البحيرة - القاهرة - الجيزة - اسيوط - الاقصر - قنا) يبدأ التوريد من 15 نوفمبر 2021.

-الغربية والسويس وبورسعيد والشرقية والمنيا والوادي الجديد، إعتبارا 1 - 12 -2021.

- محافظات (الدقهلية - الاسماعيلية - دمياط - شمال سيناء - البحر الاحمر - جنوب سيناء - مطروح - القليوبية - اسوان - سوهاج) يبدأ التوريد من 15 ديسمبر 2021.