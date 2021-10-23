ننشر أسماء خلية الفرقان التابعة لتنظيم بيت المقدس بعد حجز طعون المدانين للحكم

كتب إيهاب المهندس

وصلت طعون المدانين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس"، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والمؤبد، فى اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية أبرزها اغتيال الشهيد محمد مبروك، لمحطتها النهائية بعد تحديد جلسة 11 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتناولت حيثيات القضية التى أصدرتها محكمة الموضوع برئاسة المستشار حسن فريد، العديد من العمليات الإرهابية الخسيسة التى نفذها التنظيم ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وتناولت الحيثيات جزء من اعترافات المتهم هانى مصطفى الخامس بأمر الإحالة وتحدث المتهم عن كيفية تكوين خلية كتائب الفرقان التابعة للتنظيم وأدلى بأسماء المتهمين فى الخلية الذين انضموا لها وهم :

ــ هشام محمد المهدي رقم 149 بأمر الإحالة، أحمد محمود رقم 150 بأمر الإحالة، محمد الشوادفى رقم 151، محمد فتحى رقم 152،محمد فتحى رقم 153، أحمد مصباح رقم 154، أحمد سليمان رقم 158، محمود سمرى رقم 161، محمد سمرى رقم 162، إسلام محمد رقم 162، محمد محمود رقم 164، محمود عبد العزيز رقم 165، عمر أحمد رقم 167، أحمد عزمى رقم 170، أسامة عزمى رقم 172، محمد صبرى رقم 175، أحمد مصطفى رقم 179، والمتوفى عبد الهادي أحمد عبد الهادي.

الجدير بالذكر أن القضية ضمت 208 متهمين منهم 46 هاربًا 22 متوفيًا، و140 حضوريًا، وتداولت أمام محكمة الجنايات 121 جلسة، وكان عدد شهود الإثبات في القضية 830 شاهدًا، واستمعت المحكمة إلى 310 من شهود الإثبات، كما استمعت المحكمة إلى شهود النفي الذين أحضرهم الدفاع وعددهم 33 شاهدًا.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية العديد من الجرائم والاتهامات أهمها تنفيذ 54 عملية إرهابية، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات منشآت أمنية عديدة.