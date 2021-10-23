مصرع مسنة وإصابة 4 أشخاص فى تصادم ملاكى بـ توك توك ودراجة نارية بالحامول

كفر الشيخ - محمد سليمان

لقيت سيدة مسنة مصرعها، وأصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث تصادم سيارة ملاكى بـ توك توك ودراجة نارية بطريق أبو سكين 7 العنابر بالحامول، وتم نقل المصابين لمستشفى الحامول المركزي، لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بـ توك توك ودراجة نارية بطريق أبو سكين 7 العنابر بالحامول، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الحامول المركزى، لتلقى الإسعافات اللازمة.

وتبين من التقرير الطبى مصرع مديحة محمد حسن، 55 سنه، من أبوسكين، وتم وضعها بمشرحة مستشفى الحامول المركزي، تحت تصرف النيابة، وأصيب كل من خالد محمد خليل، 42 سنة، من الحامول، بكدمات و سحجات متفرقة بالجسم، ومجاهد محمد رجب، 80 سنة، من ابو سكين، بكسر بالقدمين وفقدان للوعي، وغريب سلامه غريب، 30 سنه، من أبوسكين، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و زهرة صقر السيد، 30 سنه، من أبو سكين، بتوقف بعضله القلب ويتم عمل إنعاش قلب رئوى للحالة.