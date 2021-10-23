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طقس معتدل باغلب الأنحاء اليوم نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 27 درجة

السبت، 23 أكتوبر 2021 08:00 ص
طقس معتدل باغلب الأنحاء اليوم نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 27 درجة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد،  حار على جنوب الصعيد.
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:  القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.

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