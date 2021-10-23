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زى النهارده.. الجنايات تحجز إعادة محاكمة 4 متهمين بـ"أحداث عنف دار السلام" للحكم

السبت، 23 أكتوبر 2021 06:00 ص
زى النهارده.. الجنايات تحجز إعادة محاكمة 4 متهمين بـ"أحداث عنف دار السلام" للحكم محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده من 4 سنوات، يوم 23 أكتوبر 2017، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار شعبان الشامى، تحجز إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة بـ"عنف دار السلام"، للحكم.

وأسندت النيابة للمتهمين، عدة تهم منها قيامهم  بإحراز مفرقعات، والمواد فى حكم المفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وارتكبوا أعمال بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، بأن جابوا الطرق مُطلقين هتافات تأييد لجماعتهم شاهرين الأسلحة البيضاء ومطلقين المفرقعات، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.

 

 

 

 


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