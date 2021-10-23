"ديلر" الحشيش سقط في كمين قبل ترويج بضاعته في منشأة القناطر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل متهم بالإتجار بالمواد المخدرة في منشأة القناطر، وبحوزته عددا من قطع الحشيش المخدر، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه، وذكر المتهم أنه يتحصل على المضبوطات من عاطل أرشد عن هويته، وجاري إعداد الأكمنة لضبطه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى ترويج عاطل للمواد المخدرة بين عملائه في منشأة القناطر.

بإعداد كمين للمتهم، عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، تمكن رجال المباحث من رصد تحركاته والقبض عليه، وبحوزته عددا من قطع مخدر الحشيش.

اعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته المخدر بقصد ترويجه بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.