حبس عامل 4 أيام بتهمة قتل شاب فى مشاجرة بسبب خلافات بينهما بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عامل بمحل كبابجى، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى اتهامه بقتل شاب يعمل بمحل جزارة، بسبب خلافات بينهما.

وفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة لكشف ملابساتها، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم طعن المجني عليه بسيخ حديدي، مما أسفر عن إصابته ومقتله، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتبين أن القتيل يعمل بمحل جزارة مجاور لمحل الكباب الذي يعمل به المتهم، وأن مشادة كلامية نشبت بينهما، مما دفع المتهم لارتكاب الجريمة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في منطقة كفر طهرمس بالهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن عامل بمحل كباب وكفتة، اعتدى بسيخ حديدى على شاب يعمل بمحل جزارة، خلال مشاجرة نشبت بينهما، وتم نقل المصاب إلى المستشفى في محاولة لإسعافه إلا أنه فارق الحياة.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلاف اشتعل بينهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.