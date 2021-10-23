بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القليعة الحامول، بالقرب من عزبة نيل بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحامول يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق القليعة الحامول بالقرب من عزبة نيل، التابعة لدائرة المركز، نتج عنه إصابة 9 أشخاص يجري نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين إصابة كل من آيه السعيد حسن 20 سنة، بكدمات وسحاجات، وأسماء السعيد مرزوق،20سنة، باشتباه مابعد الارتجاج، وأحمد عماد محمد رفعت،21سنة ،بكدمات وسحاجات، وسالم ابراهيم زيدان،22سنة ، باشتباه مابعد الارتجاج، و اسراء حامد البيلي،20سنة ،بكدمات وسحاجات، وأحمد السيد العربي،16سنة ،بكدمات وسحاجات، واصالة عطية شحاته،20 سنة باشتباه مابعد الارتجاج، ومحمد هشام الجويشي، 22 سنة ، باشتباه مابعد الارتجاج، وأحمد جوده محمد ،20 سنة ، باشتباه ما بعد الارتجاج.