المرور تعيد فتح كوبرى الجيزة المعدنى بعد انتهاء الصيانة

كتب عبد الرحمن سيد

أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فتح كوبري الجيزة المعدني بعدما تم إغلاق حارة مرورية واحدة مع ترك باقى الحارات لسير المركبات، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وكانت إدارة المرور قامت بإغلاق الكوبرى لصيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة لتحقيق السيولة اللازمة والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات اللازمة لتيسير الحركة المرورية.