اليوم السابع
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القبض على متهم بالشروع فى قتل طفلة لسرقة قلادتها بالجيزة

السبت، 23 أكتوبر 2021 07:08 م
القبض على متهم بالشروع فى قتل طفلة لسرقة قلادتها بالجيزة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بالشروع في قتل طفلة لسرقة قلادة ترتديها بالهرم، حيث اعتدى عليها بالضرب بواسطة حجر على رأسها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نقل طفلة إلى المستشفى مصابة بجرح برأسها نتيجة تعرضها لاعتداء بالضرب. 
بإجراء التحريات تبين أن طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 15 سنة، اعتدى عليها ضربا بحجارة، لسرقة سلسلة ترتديها وفر هاربا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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