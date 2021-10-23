اليوم السابع
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القبض على المتهم بقتل جزار خلال مشاجرة فى الهرم

السبت، 23 أكتوبر 2021 12:07 ص
القبض على المتهم بقتل جزار خلال مشاجرة فى الهرم ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل بمطعم، لاتهامه بقتل جزار فى الهرم، حيث طعنه بسيخ حديدى خلال مشاجرة بينهما وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض فى الهرم. بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عامل بمطعم اعتدى بسيخ حديدى على جزار خلال مشاجرة نشبت بينهما، بسبب حيث طعنه به وتم نقل المصاب إلى المستشفى فى محاولة لإسعافه إلا أنه فارق الحياة.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلاف اشتعل بينهما عندما توجه لشراء طعام من المجنى عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


قتل جزار

قسم الهرم

جريمة الهرم

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أمن الجيزة

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