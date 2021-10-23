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الصحة: ثقافة التبرع بالبلازما جديدة على المصريين ونسعى لترسيخها

السبت، 23 أكتوبر 2021 11:09 م
الصحة: ثقافة التبرع بالبلازما جديدة على المصريين ونسعى لترسيخها مركز تجميع بلازما
ماجد تمراز

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قال الدكتور محمود حنفى مدير وحدات التبرع بالبلازما بالمشروع القومى للبلازما، إنه لا يوجد أى خطورة على المواطن المتبرع بالبلازما، وإنها عملية آمنة للغاية، مشيراً إلى أنها ثقافة جديدة على مجتمعنا، لذلك البعض يخشى الإقدام عليها، ولكن مع إيضاح كافة الأمور للمواطنين تتضح لهم الرؤية كاملة وتترسخ ثقافة التبرع بالبلازما لديهم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع على القناة الأولى المصرية: "البلازما الجزء الشفاف الذى تسبح به خلايا الدم، ويمثل 55% من حجم الدم، وتكوينه الأساسى من المياه، والنسبة القليلة المتبقية يتم استخلاص الأدوية منها مثل الألبومين".

وقال: "شروط التبرع بالبلازما تخضع للمعاير القومية التى تنطبق على نفس شروط التبرع بالدم، مثل السن من 18 لـ60 سنة، والطول والوزن فى المتوسط، بالنسبة للأمراض المزمنة فى مرض مثل السكر على سبيل المثال لا يمكن أن يتم البرع بالبلازما إذا كان المريض يحصل على أنسولين"


الصحة

وزارة الصحة

البلازما

التبرع بالبلازما

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