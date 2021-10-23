إصابة 9 في حادث انقلاب سيارة بالحامول.. ومستشفى كفرالشيخ يستقبل المصابين

تلقى اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحامول يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق القليعة الحامول بالقرب من عزبة نيل، التابعة لدائرة المركز، نتج عنه إصابة 9 أشخاص يجري نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى كفر الشيخ العام.
فيما دفعت غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ حيث تبين من المؤشرات الأولية إصابة 9 أشخاص نتيجة الحادث، وتم إخطار غرفة عمليات صحة كفر الشيخ، لتجري رفع حالة الطوارئ باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام، فيما يجري حصر المصابين وإصابتهم وعمل الإسعافات الأولية للمصابين في الحادث، داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وأسبابه.
إصابة 9 في حادث انقلاب سيارة بالحامول.. ومستشفى كفرالشيخ يستقبل المصابينالسبت، 23 أكتوبر 2021 07:35 م
أرشيفية
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شهد طريق القليعة الحامول، بالقرب من عزبة نيل بمحافظة كفر الشيخ، منذ قليل، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وتم رفع حالة الطوارئ داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، لاستقبال المصابين.
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