أطعمة لتخفيف الشعور بالتعب والإرهاق اليومي.. اعرفها

كتبت فاطمة خليل

الإجهاد المرتبط بالعمل وقلة النوم وعادات الأكل غير المنتظمة يمكن أن تسبب لك الشعور بالإرهاق والإجهاد، وعندما تشعر بالتعب أثناء النهار، عادة ما تتناول فنجانًا من القهوة لتمنحك دفعة من الطاقة ومع ذلك، فإن هذا الاندفاع من الطاقة سريع الزوال، وستجد نفسك في حاجة إلى جرعة أخرى من الكافيين، لكن بدلاً من ذلك للتغلب على الإرهاق اليومى، يجب أن تحصل على قسط كافٍ من الراحة وأن تتناول نظامًا غذائيًا مليئًا بالأطعمة الصحية، في هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التي يمكن استخدامها لتخفيف الشعور بالتعب والإرهاق اليومى، بحسب موقع "Healthshot".

إن استخدام الأطعمة المصنعة مع السكر المضاف كمصدر للطاقة سيجعلنا نشعر بالتعب، لكن يمكن للأطعمة الطبيعية الكاملة أن تعطينا الدفعة التي نحتاجها للبقاء بصحة جيدة.

توفر الفواكه والخضروات الموسمية الطازجة والمكسرات والبذور والأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة العناصر الغذائية لأجسامنا التي تساعدنا على البقاء نشيطًا طوال اليوم.

يعد تناول الأطعمة المناسبة أمرًا مهمًا بشكل خاص إذا كنت مرهقًا بالفعل من ضغوط نمط الحياة اليومية، سواء كان ذلك الإرهاق الجسدي أو العقلي أو النفسي، بعد كل شيء ، التعب هو أكثر من مجرد مشكلة إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تصبح مزمنة، مما يعرضك لخطر الإصابة بالأمراض.

أطعمة لتخفيف الشعور بالتعب والإرهاق اليومى



1. الشوفان



على الرغم من أن دقيق الشوفان ليس منخفضًا بشكل خاص في مؤشر نسبة السكر في الدم، إلا أنه يتفوق تقريبًا على كل حبوب الإفطار الأخرى وأغلبية منتجات الإفطار المصنوعة من الحبوب الكاملة.

عندما يتعلق الأمر بدعم صحة الجهاز الهضمي، يعتبر دقيق الشوفان أيضًا من الأطعمة الفائقة.

لهذه الأسباب، لا يسمح العديد من الأطباء وخبراء التغذية فقط لمرضى السكري بل يشجعونهم أيضًا على تناول دقيق الشوفان، نظرًا لأنه يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم الطبيعية.

تقضي الكربوهيدرات أقصر وقت في المعدة، مما يوفر دفعة فورية للطاقة من ناحية أخرى ، لا يتسبب الشوفان الكامل في تحطم السكر مثل الحبوب المصنعة والسكرية.

يحتوي الشوفان على نسبة عالية من الألياف يبقيك ممتلئًا لفترة أطول، مما يمنع الإفراط في تناول الطعام طوال اليوم ، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن والتعب والخمول.

للحصول على طاقة فورية ، تناول دقيق الشوفان أول شيء في الصباح الإفطار مهم بشكل خاص لأنه يجدد احتياطيات الطاقة.

2. المكسرات والبذور



المكسرات والبذور من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين ودهون أوميجا 3. اعتمادًا على النوع ، ستحصل أيضًا على كميات كافية من المنجنيز والمغنيسيوم والفوسفور والحديد والنحاس والريبوفلافين والفيتامينات B1 و B2 و B5 و B6 وكلها تساعد في إنتاج الطاقة.

يوجد المغنيسيوم في بذور اليقطين واللوز والكاجو والبندق ، وفي نفس الوقت يمكن أن يساعد في تخفيف إرهاق العضلات. التربتوفان، الموجود في بذور السمسم، وبذور عباد الشمس، وبذور اليقطين، والكاجو، والجوز، واللوز، يحارب الاجهاد النفسي ويعزز النوم، مما يخفف من التعب الجسدي.

علاوة على ذلك، فإن جميع المكسرات والبذور هي مصادر بروتين عالية الجودة يمكن لأجسامنا تحويلها إلى طاقة طويلة الأمد.

3. الزبادي



الزبادي يحتوى على مزيج من البروتينات والبروبيوتيكات "البكتيريا الصحية للأمعاء"، وهو يعالج جسمك بشكل أسرع من الطعام الصلب، مما يجعله مصدرًا رائعًا للطاقة السريعة. ومع ذلك، في حين أن النتائج فورية ، فهي أيضًا طويلة الأمد ، وذلك بفضل نسبة البروتين إلى الكربوهيدرات الجيدة يبقى البروتين في المعدة لفترة أطول من الكربوهيدرات، مما يوفر مصدرًا ثابتًا للطاقة.

يحتوي الزبادي أيضًا على البروبيوتيك ، وهي بكتيريا مفيدة تساعد في الحفاظ على نظام أمعاء صحي من خلال توفير الحماية ضد مسببات الأمراض ومساعدة جسمك في القضاء على البكتيريا الضارة.

البروبيوتيك، مثل الألياف، هي مساعدة ممتازة للجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ذلك، يقال أن مكملات البروبيوتيك تزيد من مستويات الحمض الأميني التربتوفان في الدماغ.

من أفضل الأشياء في الزبادي، بصرف النظر عن فوائده الصحية تنوعه إنه وجبة خفيفة ممتازة بعد الظهرأو قبل التمرين لأنها توفر دفعة سريعة من الطاقة.