أخبار مصر.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء جمهورية ألبانيا

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة.

التموين تطرح كرتونة البيض فى المجمعات الاستهلاكية بسعر 49 جنيها

بدأت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام البيض من منتجات الاتحاد العام لمنتجى الدواجن ووزارة الزراعة وطرحة للمواطنين بالمنافذ بسعر 49 جنيها لطبق البيض الأبيض عدد "30" بيضة، بجانب أيضا طرح كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة واقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى حيث من المستهدف أن تستلم شركات المجمعات الاستهلاكية ما يقرب من 6500 كرتونة بيض كمرحلة أولى وتوزيعها بالمنافذ .

الرئيس السيسي يهنئ ألبانيا بحصولها على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، "إيدي راما"، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا.

الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء جمهورية ألبانيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، "إيدي راما"، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا.

رئيس الوزراء ونظيره الألبانى يشهدان التوقيع على 3 وثائق للتعاون ‏

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الألباني "إيدي راما"، اليوم بمقر مجلس ‏الوزراء، جلسة مباحثات موسعة؛ لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.‏

رئيس الوزراء يوجه بدراسة مقترح ألبانى بتسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وتيرانا..صور

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الألباني "إيدي راما"، اليوم بمقر مجلس ‏الوزراء، جلسة مباحثات موسعة؛ لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.‏

رئيس الوزراء ونظيره الألبانى يترأسان جلسة مباحثات لتعزيز التعاون بين البلدين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الألباني "إيدي راما"، اليوم بمقر ‏مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة؛ لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.‏

"البيئة": مصر آمنة ولن تتأثر بتداعيات بركان لابالما

قال المهندس مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة، إن مصر لن تتأثر ببركان لابالما وهى آمنة، ولن يتأثر المواطنون بالأمر، مؤكدا أن طبيعة الحال لأى بركان هى صدور الانبعاثات الكربونية المعروفة بالحمم البركانية والاتربة ومصر لن تتأثر به لبعدنا عن مجاله.

حكم نهائى يلزم رؤساء الجامعات بعلاج الطلاب مجاناً دون سقف مالي

أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بعدم حصول طعن على الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتقرير مبدأ مهم بإلزام رؤساء الجامعات بتوفير الرعاية الصحية للطلاب وتقديم العلاج مجانا على نفقة الجامعة، دون سقف مالى نظير ما يسددونه من اشتراكات بالجامعة، وأن حقهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة، وقضت بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبي، بالامتناع عن علاج الطالبة (أ.ع.ح) بإحدى كليات الجامعة من مرض أصابها بتصلب في الوجه وتيبس في القدمين وتحتاج إلى العلاج بحقن البوتوكس أفيال بالجرعة المقررة لها حسب التقرير الطبى حتي تمام شفائها وجلسات العلاج الطبيعي، وتحمل الجامعة بنفقات العلاج طوال مدة قيدها بالجامعة، وألزمت الجامعة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.

تشكيل الأهلي الرسمي أمام بطل النيجر.. وليد سليمان أساسيا وشريف في الهجوم

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الحرس الوطني المقرر لها السادسة من مساء اليوم ،السبت، باستاد الأهلي والسلام في إياب دور لـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.