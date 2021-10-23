أخبار مصر.. الحكومة تنفى وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية بالأسواق

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:





الحكومة تنفى وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية بالأسواق



كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في السلع الغذائية الأساسية بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية، مُشددةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي، مع ضخ كميات وفيرة منها بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكذلك بفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مع انتظام صرف المقررات التموينية، مُشيرةً إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مع شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق بمختلف المحافظات للتأكد من توافر السلع، وضبط أي مخالفات أو تلاعب بالأسعار.





غدا طقس معتدل بأغلب الأنحاء وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 26 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الأحد، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.





الصحة تعلن استقبال مليون و398 ألف جرعة من لقاح فايزر بمطار القاهرة الدولى



أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال الشحنة الثالثة من لقاح فيروس كورونا ، من إنتاج شركة "فايزر"، بإجمالي مليون و398 ألفًا و150 جرعة، أمس الجمعة، بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.





الأرصاد تناشد المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة فى الصباح الباكر والقيادة بهدوء



وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددا من النصائح للمواطنين بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة نوعا ما في الصباح الباكر وخاصة للأطفال.





رئيس الوزراء يستقبل نظيره الألبانى بمطار القاهرة



استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمطار القاهرة الدولى، "إيدي راما"، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا؛ حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الألباني والوفد المرافق له.

معلومات الوزراء: مصر تجنبت فخ "الاعتمادية السلعية" بفضل تنوع الصادرات



تعتمد عدد من الدول تجاريًا في صادراتها على سلعة ما أو سلعتين، وأحيانا قد تمثل هذه السلع 60% أو أكثر من إجمالي صادراتها، وهذا الوضع يمكن تسميته "الاعتمادية السلعية" أو كما أوضحت الأونكتاظ "فخ الاعتمادية السلعية".





الإسكان تخصص 24 قطعة أرض بـ14 مدينة جديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على تخصيص 24 قطعة أرض بـ14 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة (عمرانى متكامل – مصانع – مدرسة – سكنى تجارى إدارى – مركز صيانة سيارات – محطة ركاب – محطة خدمة سيارات).





السكة الحديد تستقبل دفعة عربات روسية جديدة عبر ميناء الإسكندرية خلال أيام



تستقبل هيئة السكة الحديد خلال الشهر الجارى دفعة من العربات المكيفة الجديدة المتعاقد عليها ضمن صفقة الـ 1300 عربة التي تقوم بتصنيعها شركة ترانسماش هولدينج الممثل للتحالف الروسي المجرى .





الكهرباء: 10 آلاف ميجاوات إجمالى القدرات المولدة من الطاقة المتجددة نهاية 2023



أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المخطط أن تصل إجمالي القدرات المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2023 إلى 10 آلاف ميجاوات سواء من الشمس أو الرياح.