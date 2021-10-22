مشاركون بمعرض تراثنا يكشفون عن مميزاته: روج لنا منتجاتنا وعرفنا للجمهور

كتب محمد شرقاوى

خصص الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، فقرة لاستضافة مجموعة من نماذج بمعرض تراثنا.



قال أيمن على عبد الفتاح صاحب حرفة يدوية: "هوايتى الفن من صغرى وكنت بجيب درجات عالية في الرسم، والأسرة شافت الرسم وحبت الشغلانة وابتدوا يشاركونى، وحصلت على الجائزة الأولى في معرض تراثنا، وأول مرة أشارك في المعرض وفرق كثير جدا في تسويق المنتج بتعنا بسبب أننا من أسرة ريفية، والمعرض سوق ليا منتجاتنا وعرفنا على الجمهور، وهنشارك في المعارض الداخلية والخارجية، وهناك تواصل مع العملاء، وطالبنا من الرئيس السيسى توفير مكان بالقرية لترويج المنتجات لتطويرها".



من جانبها، قال ياسمين فهمى صاحبة مشروع المشغولات النحاسية: بدأت منذ عام 2013، ولدى عمال منذ عام 2015، وكان بجهود ذاتية، وأول ما اشتغلت كان لدى 13 عاما، ولدت في عائلة فنية في شغل النحاس، حتى سن 21 عاما، وقررت الانفصال وعمل شغل خاص لى، ودخلت مسابقة وكسبت الجائزة الثانيةـ وأخدت قطعة أرض بمعرض الأثاث، وتم تنفيذ 6 قطع وفوجئت بالناس أنها تقول لى عندك ورشة، وبعدها أقمت شركة خاصة لى وأخدت 5 آلاف جنيه استلفتهم من والدتى، وقعت سنتين اشتغل لوحدى وبعدها دخلت مسابقة أخرى، وطالبت من الرئيس السيسى أن لدينا مشكلة في الحرفيين ولابد من وجود مدارس لتعليم الحرف اليدوية لأن أغلب الصناعات بتنقرض من الدولة".



وفي سياق متصل، قال عمر عبد الرحمن من متحدى الإعاقة: "بصمم الشمع في قوالب ووضع الرائحة الألوان، وبدأ في المشروع منذ 4 سنوات، وبطل جمهورية في مسابقة الجرى، وألعاب القوى، وأتصدر المراكز الأولى، وأجد الطهى، وأكثر أكلة بصنعها المكرون البشامل والبانيه".