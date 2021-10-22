في شهر التوعية.. كيف تحمي المكسرات من سرطان الثدي

كتبت إيناس البنا

المكسرات من أشهر أنواع المسليات التى لها فوائد عديدة على الجسم وتستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وتعد المكسرات مفضلة لدى الكثيرون نظرا لأشكالها وأنواعها المتعددة ومنها "الكاجو، اللوز، البندق، عين الجمل، الفسدق"، وغيرها من المكسرات الشهيرة والتى يمكن تناولها ووضعها على الاكلات المختلفة.

ربطت العديد من الدراسات بين فوائد المكسرات والحماية من بعض أنواع السرطانات منها سرطان الثدى، ووفقًا للدراسة حسب موقع " timesnownews "، يرتبط استهلاك المكسرات بانخفاض مخاطر تكرار الإصابة بسرطان الثدي أو الوفاة، وتم نشر نتائج الدراسة في "المجلة الدولية للسرطان".

من بين 3449 ناجية من سرطان الثدي من الدراسة ، للبقاء على قيد الحياة من سرطان الثدي، والذين أكملوا تقييمًا غذائيًا بعد 5 سنوات من التشخيص ، كان هناك 374 حالة وفاة خلال متابعة متوسطها 8.27 سنة بعد التقييم الغذائي.

من بين 3274 ناجية في وقت التقييم الغذائي، طورت 209 أحداثًا خاصة بسرطان الثدي، بما في ذلك تكرار الإصابة، أو نمو ورم خبيث ، أو الوفاة بسرطان الثدي.

أوضحت نتائج الدراسة أن هناك علاقة بين استهلاك المكسرات وخطر تكرار الإصابة بسرطان الثدي أو الوفاة ، حيث كان أولئك الذين يستهلكون كميات أكبر لديهم أقل المخاطر.

أيضًا ، كان الارتباط أقوى بالنسبة للناجيات اللائي تعرضن لمراحل مبكرة من سرطان الثدي مقارنة بالنساء اللائي مررن بمراحل متأخرة.

المكسرات هي مصدر غني للسيلينيوم، وهو عنصر غذائي أساسي مرتبط بالوقاية من السرطان، ووفقًا لعدة دراسات فإن تناول حبة أو حبتين من المكسرات يوميًا يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان، ترتبط المستويات الكافية من السيلينيوم في الجسم أيضًا بوظيفة مناعية أفضل ونتائج أفضل لمكافحة العدوى والعقم وأمراض القلب واضطرابات المزاج.

نظر لاحتواء المكسرات على كمية عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات فهو يساعد على تعزيز صحة الجسم ووقايته من الامراض السرطانية المختلفة.