فى اليوم العالمى للتأتأة.. الذكور أكثر عرضة للإصابة بالتلعثم من الإناث

كتبت هند عادل

التلعثم أو التأتأة هو حالة عصبية تجعل التحدث صعبًا، الشخص الذي يتلعثم سوف يكرر الأصوات أو الكلمات أو يطيلها أو يعلق بها قد تكون هناك أيضًا علامات على التوتر المرئي حيث يكافح الشخص لإخراج الكلمة، ويحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للتأتأة وهو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثاني والعشرين من شهر أكتوبر من كل عام، وقد بدأ الاحتفال به منذ عام 1998، من أجل رفع مستوى الوعي العام عن حالة ملايين البشر (تقريبًا 70 مليون شخص، أي بما يقارب 1% من سكان العالم) والذين يعانون من اضطراب الكلام، أو اضطراب النطق المعروف بـالتأتأة.

ووفقًا لتقرير لمايو كلينك فإن التلعثم شائع بين الأطفال الصغار كجزء طبيعي من تعلم الكلام، قد يتلعثم الأطفال الصغار عندما لا تتطور قدراتهم اللغوية والكلامية بما يكفي لمواكبة ما يريدون قوله يتغلب معظم الأطفال على هذا التلعثم النمائي.

ومع ذلك، في بعض الأحيان، يكون التلعثم حالة مزمنة تستمر حتى مرحلة البلوغ يمكن أن يكون لهذا النوع من التلعثم تأثير على احترام الذات والتفاعل مع الآخرين، قد يستفيد الأطفال والبالغون الذين يتلعثمون من علاجات مثل علاج النطق، واستخدام الأجهزة الإلكترونية لتحسين طلاقة الكلام أو العلاج السلوكي المعرفي.

علامات وأعراض التأتأة أو التلعثم ما يلي:



صعوبة في بدء كلمة أو عبارة أو جملة

إطالة كلمة أو أصوات داخلها

تكرار صوت أو مقطع لفظي أو كلمة

صمت قصير لبعض المقاطع أو الكلمات، أو توقف مؤقتًا داخل كلمة (كلمة مقطوعة)

إضافة كلمات إضافية مثل "أم" إذا كان من المتوقع صعوبة في الانتقال إلى الكلمة التالية

الشد الزائد، أو حركة الوجه أو الجزء العلوي من الجسم لإخراج كلمة

القلق من الكلام

قدرة محدودة على التواصل الفعال

قد تترافق صعوبات التلعثم في الكلام مع :

وميض سريع للعين

رعشات في الشفتين أو الفك

التشنجات اللاإرادية في الوجه

هزات الرأس

قد يكون التلعثم أسوأ عندما يكون الشخص متحمسًا أو متعبًا أو تحت الضغط، أو عند الشعور بالخجل أو التسرع أو الضغط قد تكون المواقف مثل التحدث أمام مجموعة أو التحدث عبر الهاتف صعبة بشكل خاص للأشخاص الذين يتلعثمون.

ومع ذلك ، يمكن لمعظم الأشخاص الذين يتلعثمون التحدث دون تلعثم عندما يتحدثون إلى أنفسهم وعندما يغنون أو يتحدثون في انسجام مع شخص آخر.

أسباب التأتأة





يواصل الباحثون دراسة الأسباب الكامنة وراء التلعثم في النمو قد تشارك مجموعة من العوامل تشمل الأسباب المحتملة للتلعثم النمائي ما يلي:

شذوذ في التحكم في الكلام الحركي: تشير بعض الأدلة إلى أن التشوهات في التحكم في الكلام ، مثل التوقيت والتنسيق الحسي والحركي ، قد تكون متضمنة.

علم الوراثة: يميل التلعثم إلى الانتشار في العائلات حيث ينتج عن تشوهات وراثية.

التلعثم الناتج عن أسباب أخرى

يمكن أن تتعطل طلاقة الكلام لأسباب أخرى غير التلعثم النمائي: يمكن أن تتسبب السكتة الدماغية أو إصابات الدماغ الرضحية أو اضطرابات الدماغ الأخرى في بطء الكلام أو توقفه مؤقتًا أو تكرار الأصوات (التلعثم العصبي).

يمكن أيضًا تعطيل طلاقة الكلام في سياق الاضطراب العاطفي: المتحدثون الذين لا يتلعثمون قد يعانون من اضطراب طلاقة الكلام عندما يكونون متوترين أو يشعرون بالضغط قد تؤدي هذه المواقف أيضًا إلى جعل المتحدثين الذين يتلعثمون أقل طلاقة.

صعوبات الكلام التي تظهر بعد الصدمة العاطفية (التلعثم النفسي) : غير شائعة وليست مثل التلعثم النمائي.

عوامل الخطر

