اليوم السابع
Ads
السبت، 23 أكتوبر 2021 08:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

"العدل" تبلغ النيابة العامة والإدارية بواقعة عدم قيد القضايا بسجلات الخبراء

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 09:39 م
"العدل" تبلغ النيابة العامة والإدارية بواقعة عدم قيد القضايا بسجلات الخبراء وزارة العدل-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت وزارة العدل إحالة واقعة عدم قيد القضايا المعروضة على الخبراء فى سجلات الإحالة، بعد إعداد التقارير الخاصة بها، تمهيداً لإرسالها للمحاكم المختصة إلى النيابة الإدارية والنيابة العامة بالواقعة، للتحقيق فيها والوقوف على المتسبب فى ذلك.

وقالت وزارة العدل فى بيان لها إنه بالإشارة الى مانشر فى عدد من المواقع عن فقد بعض القضايا من أحد مكاتب الخبراء نوضح الآتى:

أن صحة الواقعة تتمثل فى عدم قيد القضايا فى سجلات الإحالة بعد إعداد التقارير الخاصة بها تمهيداً لإرسالها للمحاكم المختصة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمه نحو قيدها، كما تبين فقد تسع قضايا وقد تم الحصول على صور رسميه منها وتم فحصها والانتهاء من التقارير الخاصة بها وإرسالها للمحاكم المختصة، وإزاء ذلك تم إخطار النيابة الإدارية والنيابة العامة بالواقعة للتحقيق فيها والوقوف على المتسبب فى ذلك.

الجدير بالذكر أن تلك الواقعة تم اكتشافها بمناسبة التفتيش على أعمال المكتب المذكور منذ أكتر من عام، ويأتى ذلك فى إطار خطة وزاره العدل بإجراء التفتيش الدورى على أعمال مكاتب الخبراء على مستوى الجمهوريه للإنجاز وسرعة الانتهاء من إعداد التقارير فى القضايا المتداوله.


وزارة العدل تحيل

العدل تخطر النيابة العامة

خبراء وزارة العدل

فقد بعض القضايا

النيابة العامة

النيابة الإدارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لأول مرة تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة.. "القومى للمرأة": لحظة تاريخية تشهد على نضالها.. وزير العدل: نشكر الرئيس السيسى الداعم الأول للمرأة المصرية.. المستشار محمد حسام الدين: القاضيات الجديدات قوة للمجلس

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 08:46 م

وزير العدل: نشكر الرئيس السيسي الداعم الاول للمرأة المصرية على تعيينهن بمجلس الدولة

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 04:36 م

وزيرا العدل والتضامن ورئيس القومى للمرأة يشهدون احتفالية مجلس الدولة

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 03:16 م

وزير العدل: المرحلة الراهنة تقتضي تطبيق مفاهيم العدالة الناجزة.. صور

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 06:32 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة