"الأوقاف" تفتتح 6 مساجد جديدة فى 5 محافظات اليوم

كتب ــ على عبد الرحمن





وقالت الوزارة، إن

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 6 مساجد جديدة (إحلالًا وتجديدًا)، في 5 محافظات، مؤكدة أنه بذلك يكون إجمالي ما جرى افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 246 مسجدًا، منها 220 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و26 مسجدًا صيانة وترميمًا.وقالت الوزارة، إن افتتاح المساجد يأتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، لافتة إلى أن المساجد المقرر افتتاحها هى على النحو التالي:

مديرية أوقاف الوادي الجديد:

1. بئر /7 تنيدة – مركز بلاط

2. الفتح - الفرافرة

مديرية أوقاف قنا

3. الرحمن – نجع البحري – العيايشا - قوص

مديرية أوقاف البحيرة

4. المصري – ع العمدة - الدلنجات

مديرية أوقاف الشرقية

5. الرفاعية - القرين

مديرية أوقاف مرسى مطروح

6. الفتح ( المثاني )

وكانت وزارة الأوقاف نشرت عبر الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مقطع فيديو يوضح جهود الوزارة في عمارة المساجد وبرامج تدريب الأئمة، بعنوان "وزارة الأوقاف واقع فريد"، حيث أشار الفيديو إلى أن الوزارة استطاعت، خلال 13 شهرا، من شهر سبتمبر 2020 وحتى الآن افتتاح 1739 مسجدا، منها 1593 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا كاملا و146 مسجدا قامت الوزارة بصيانتها وترميمها، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى العلمى والمعرفى لأئمة وواعظات الأوقاف، حيث افتتحت الوزارة أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وتعاونت الوزارة مع الأزهر ودار الإفتاء والجامعات لتحقيق نقلة كبرى في التدريب والتأهيل ونشر الفكر الوسطى.