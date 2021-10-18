وزير الأوقاف: تنسيق مع الصحة لإنشاء نقاط تلقى لقاح كورونا أمام المساجد الكبرى

كتب محمود راغب

أعرب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن سعادته بالمشاركة فى افتتاح مسجد جامعة عين شمس، بعد التجديد، قائلا:"مسجد يليق بطلاب الجامعة ليتوفر جانب الدراسة والعلم وجانب العبادة".



وطالب وزير الأوقاف بأن يكون فى كل جامعة وكل مدينة جامعية مسجد مخصص وهو ما يصب فى نظرية المسجد الجامع .



وأشار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن قرار فتح دورات المياة بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة كورونا كان مطلب شعبى وأصبح الأمر ممكنا الان بعد ما بذلته الدولة من تطعيم عدد كبير من المواطنين .



وأشار إلى أنه هناك تنسيق مع وزارة الصحة بعمل نقاط لتلقى لقاح فيروس كورونا عند المساجد الكبرى، فضلا عن دور أئمة الوزارة فى حث المواطنين على الإقبال على الحصول على اللقاح.



ومن جانبه أكد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، إن المسجد تم تطويره على أعلى مستوى وسيتم إدارته من قبل وزارة الأوقاف على أن ترشح الوزارة إمام متخصص للمسجد .









