اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 أكتوبر 2021 01:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية يصل العاصمة طرابلس للمشاركة فى مؤتمر دعم استقرار ليبيا

الخميس، 21 أكتوبر 2021 10:47 ص
وزير الخارجية يصل العاصمة طرابلس للمشاركة فى مؤتمر دعم استقرار ليبيا شكرى فى ليبيا
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم الخميس، إلى العاصمة الليبية طرابلس، وذلك للمُشاركة فى أعمال مؤتمر دعم استقرار ⁧‫ليبيا‬⁩، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير احمد حافظ عبر تويتر.
 
dd144d78-f89e-4ba9-b392-2a9a351b52e4
 
كان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قد استقبل صباح اليوم الخميس، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، الذى يترأس وفد بلاده للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي، المعني بمبادرة استقرار ليبيا. 
 
54f7da28-cce3-4c9f-b5e5-821206aae635
 
 
ورحب المنفي، بالوزير التونسي، محيياً الجهود الجمهورية التونسية في المساهمة بحلحلة الأزمة الليبية، من خلال مواقفها الرسمية الإيجابية، في كل المحافل الدولية، ومساندتها الدائمة للشعب الليبي لتجاوز هذه المرحلة.
 
ونقل وزير الخارجية خلال اللقاء، تحيات الرئيس التونسي قيس سعيد، وأمنياته الطيبة للشعب الليبي، وعبر عن سعادته بزيارة ليبيا والمشاركة في المؤتمر من أجل دعم الاستقرار والسلام في ليبيا.
 
كان "الجرندي"، قد وصل أمس الأربعاء إلى طرابلس، للمشاركة في المؤتمر الذي تحتضنه طرابلس اليوم الخميس.

سامح شكرى

وزير الخارجية

ليبيا

طرابلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة