وزيرة خارجية ليبيا: بلادنا عانت من الفوضى وندعو لتقبل نتائج الانتخابات المقبلة

كتب سمير حسنى

قالت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية، إن بلادها عانت من الفوضى والانقسام والتهجير والتدمير لمدة 10 سنوات، واليوم تاريخى، حيث يبدأ فيه تأسيس لتاريخ ليبى جديد، مؤكدة أن انعقاد المؤتمر في طرابلس بداية لبناء دولة العدل والحرية في ليبيا.

وأضافت وزيرة الخارجية الليبية في مؤتمر دعم استقرار ليبيا في طرابلس بحضور عربي ودولي واسع، أن رمزية الاجتماع عميقة ومهمة وتاريخية للليبين، مشددة على أنه لا استقرار في ليبيا إلا بسيادة وطنية كاملة على كل أراضيها.

وتابعت المنقوش: "نحن بحاجة إلى استقرار سياسي وعدل سياسي يضمن مشاركة جميع الليبيين"، مضيفة: "نشجع الانتخابات النزيهة في ليبيا ونتقبل نتائجها، وندعو لتقبل نتائج الانتخابات الليبية من كل أطياف الشعب".

وأكدت الوزيرة الليبية أن المسؤولين معنيون بتوفير الخدمات للشعب الليبي كأساس للاستقرار، ومعالجة ظاهرة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، واختتمت: " نحتاج لمساعدة الأشقاء والأصدقاء من أجل استقرار ليبيا".