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السفير الروسى بالقاهرة: شركات روسية عديدة ترغب فى فتح مصانع فى مصر

الخميس، 21 أكتوبر 2021 07:17 م
السفير الروسى بالقاهرة: شركات روسية عديدة ترغب فى فتح مصانع فى مصر السفير جيورجى بوريسينكو الروسى لدى القاهرة
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

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قال السفير جيورجى بوريسينكو الروسى لدى القاهرة، إن العلاقات بين مصر وروسيا عميقة منذ عام 1950، وقد دعمنا الاقتصاد المصرى فى عدة مشروعات كبرى وكذلك حرب أكتوبر 1973، ونحن فخورون أننا حلفاء لدولة بحجم مصر، وروسيا مهتمه لتطوير الشراكة مع مصر، وكذلك نتعاون لحل الأزمة فى ليبيا وحل الأزمة فى فلسطين، ونتعاون فى قضايا الأمن السيبرانى ومحاربة الإرهاب، إذا نحن حلفاء وأصدقاء وحريصون على زيادة هذا التعاون خاصة فى ظل وجود الرئيس السيسى زاد الترابط بين مصر وروسيا.

وأضاف السفير الروسى، خلال حواره فى برنامج "بدون حظر" المذاع على قناة "صدى البلد الذى يقدم الإعلامى أحمد مجدى: مصر من أولويات روسيا فى الشئون الدولية، ومصر ستكون من أهم البلدان التى ننتظرها فى المؤتمر الاقتصادى بروسيا، وكذلك العديد من الشركات الروسية ترغب فى فتح مصانع فى مصر، مضيفا نعمل الآن مع مصر على إنشاء المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وجذب القطاع الخاص الروسى للسوق المصرى.

واستكمل بوريسينكو: روسيا تدعم موقف مصر فى الحفاظ على حقوقها فى مياه النيل خاصة فى ظل الزيادة السكانية فى مصر، وتواصلنا مع الشركاء فى إثيوبيا لتوضيح الرؤية وكذلك يفكروا فى تخوفات مصر من أجل مصلحة جميع البلدان مصر والسودان وإثيوبيا، ونتمنى من حلفاؤنا الإثيوبيين أن يتفهموا مخاوف مصر وحقها فى المياه، وعلاقتنا مع مصر أفضل بكثير مع كل الدول الأفريقية الأخرى وتجارتنا مع مصر تبلغ 40% من تجارتنا فى إفريقيا.


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