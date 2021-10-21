أخبار مصر.. هزة أرضية اليوم بقوة 3.9 ريختر بنفس مركز زلزال الثلاثاء

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه تم رصد زلزال اليوم الخميس، في العاشرة والنصف صباحا، بلغت قوته 3.9 على من مقياس ريختر، وكان مصدره نفس مركز زلزال الثلاثاء الماضى، وشدد المركز على أن مصر لم تدخل حزام الزلازل بالمنطقة.

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت يوم الثلاثاء الماضى19/10/2021 هزة أرضية شرق كريت (علي بعد 390 كم شمال اسكندرية ).

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، برئاسة الدكتور جاد القاضى، أن الهزة الأرضية بياناتها كالتالى، القوة : 6.2 درجة على مقياس ريختر خط العرض : 34.59 شمالا خط الطول: 28.59 شرقا العمق : 31.56 كم، وقد ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع إى خسائر فى الأرواح والممتلكات.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





مصر تقفز للمركز 44 عالميا فى تصنيف فيفا الشهرى والسادس أفريقيا



احتل المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم المركز 44 في التصنيف الصادر اليوم الخميس من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بدلاً من المركز الـ 48، فيما احتفظ بالمركز السادس في قائمة المنتخبات الإفريقية.

حقق منتخب مصر فوزا على ليبيا بنتيجة 1 - 0، و3 - 0، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم التي ستقام في قطر العام المقبل.

وتصدر منتخب السنغال قائمة المنتخبات الإفريقية في التصنيف بعدما احتل المركز الـ 20 عالمياً، فيما حل منتخب تونس ثانياً في القائمة بعدما تواجد في المركز الـ27 عالمياً، ثم المغرب في المركز الثالث إفريقياً والـ 29 عالمياً، والجزائر الرابع إفريقياً والـ 30 عالمياً، ونيجيريا الخامس إفريقياً والـ 36 عالمياً.





قائد القوات البحرية: نمتلك قوة متطورة لردع من تسول له نفسه تهديد مصالحنا



أكد الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، أن مصر تمتلك قوة بحرية متطورة تمكنها من ردع كل من تسول له نفسه تهديد مصالحنا القومية، و تعطى لأمتنا المصرية صوتاً مسموعاً، وعلماً خفاقاً يجوب العالم يحمل للجميع رسالة هذه الأرض الطيبة رسالة سلام، واستقرارا وبناء وأمن تحميها قوة بحرية لا تتهاون فى حق مصر، وهى قادرة ومستعدة دائماً لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها من القيادة العامة للقوات المسلحة، بكل كفاءة وحرفية، واقتدار فى ظل التهديدات والتحديات غير المسبوقة المحيطة بالدولة المصرية شعارها النصر بشرف أو الاستشهاد ببطولة.

وأضاف قائد القوات البحرية، خلال كلمة له بمناسبة عيد القوات البحريه السنوى: نحـن نحتفل بعـيد قواتِنا البحريةِ، وأود أن أهنئ أبنائى رجال القوات البحرية من قادةً وضباط وطلبة الكلية البحرية وضباط صف وجنود والعاملين المدنيين بعيدهم متمنياً لهم التوفيق والسداد لرفعة قواتِنا البحريةِ المجيدة، كما أوصيهم بالحفاظ على الاستعداد القتالى، ومواصلة العمل الجاد الطموح بلا كلل، والمثابرة على تنفيذ كافة المهام لتحقيق أفضل النتائج مع الجاهزية، والاستعداد الدائم لمجابهة كافة التهديدات والتحديات لوطننا المفدى مصر، متوجها بالشكر العميق للقيادة السياسية الحكيمة التى أولت اهتماماً كبيراً خاصاً لبناء قوة بحرية قادرة رادعة فى قلب منطقة تنوء بعواصف إقتلعت شعوباً من جذورها فى ظل ظروف إقتصادية دقيقة وبرنامج إصلاح إقتصادى حازم .





القوى العاملة: يجوز للقطاع الخاص تشغيل العامل فى الإجازة الرسمية بضعف الأجر



كلفت وزارة القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوي الشريف، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

وتقدمت وزارة القوى العاملة بخالص التهاني لعمال وعاملات مصر علي امتداد أرض الوطن، والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة، معلنه أن اليوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة المولد النبوى الشريف، وذلك بدلًا يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر الجارى.

وأكدت أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.





"حماية المستهلك": ألزمنا معارض السيارات بموعد التسليم فى إيصال الحجز



أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ،تكثيف الرقابة على الأسواق للتصدي للمخالفات والتأكد من جودة المنتجات المعروض ومن يثبت تلاعبه ،سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضده ،حيث يتم تشكيل مجموعات عمل لمتابعة الأسواق أول بأول ،وذلك في إطار الإجراءات التي يتخذها الجهاز لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزاً لدور الجهاز في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وضماناً لحقوق المستهلكين في مجال التعاقد عن بعد على الخدمات والسلع.

وأضاف أيمن حسام الدين فى تصريحات لـ اليوم السابع " انه تم الزام جميع معارض السيارات بأن يتم ذكر موعد التسليم في إيصال الحجز ، داعيا المواطنين الي التوجه بشكواهم إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعىFacebook ، الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov





كوريا الجنوبية تعلن نجاح إطلاق أول صاروخ فضائي محلي الصنع



أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عن نجاح إطلاق أول صاروخ فضائي محلي الصنع من مركز نارو للفضاء، في أحدث محاولة لتعزيز برنامجها الفضائي والانضمام إلى نخبة نادي الفضاء العالمي.



ووفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية ، قالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن الصاروخ KSLV-II -المعروف أيضًا باسم نوري- تم إطلاقه من مركز نارو للفضاء في قرية غوهينغ الساحلية الجنوبية في البلاد.



وأشارت إلى أن صاروخ نوري - الذي يبلغ وزنه 200 طن - يهدف إلى وضع قمر صناعي زائف يبلغ وزنه 1.5 طن في المدار، وهي تقنية تسعى كوريا الجنوبية للحصول عليها منذ أكثر من عقد لبرنامجها الفضائي ، وإذا نجح صاروخ نوري في مهمته، فسيكون أول مركبة فضائية مصممة ومصنعة بالكامل محليا.





التنمية المحلية: تقييم أداء العاملين بقياس رضا المواطنين عن الخدمات



ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، الأسبوع المقبل 4 دورات تدريبية هى أساسيات تحليل البيانات بإستخدام برنامج Spss ، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمكاتب التخطيط والمتابعة والرقابة ، ودورة التأهيل للترقى فى الوظائف الإشرافية، فيما تستمر دورة إدارة المشروعات pmp للأسبوع الثاني علي التوالي ويستفيد من دورات الاسبوع المقبل عدد 131 متدرباً من جميع المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، الاهتمام بعملية تدريب وتأهيل العاملين بالإدارة المحلية يأتى على رأس أولويات الوزارة ، لافتا إلى أهمية تقييم أداء كافة العاملين الذين يحصلون على دورات تدريبية من خلال قياس مستوى رضا المواطنين المتعاملين معهم فى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح شعراوى أن تنويع الدورات التدريبية التى تتضمنها الخطة التدريبية لمركز سقارة تساعد فى الإسراع بالتنمية و تنفيذ رؤية مصر 2030 والتى تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الادارية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية .