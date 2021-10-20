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7 صور تلخص مشاهد الحادث المأساوى بالطريق الدائرى الأوسطى فى الجيزة

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 09:14 م
7 صور تلخص مشاهد الحادث المأساوى بالطريق الدائرى الأوسطى فى الجيزة جانب من الحادث
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادى

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شهد الطريق الدائرى الوسطى، حادثا مروعا، نتج عنه مصرع 18 شخصا من راكبى سيارتى ميكروباص ونقل، وذلك في الاتجاه القادم من مدينة السادس من أكتوبر، وصولا إلى الفيوم، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان ونقل جميع المتوفين إلى المستشفيات القريبة منها.
 
 

سيارة اسعاف

سيارة اسعاف
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين، بالطريق الدائري الأوسطي اليوم الأربعاء، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لإجراء التحريات، ونقل الضحايا إلى المستشفيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

السيارة النقل

السيارة النقل

 

تهشم السيارات
تهشم السيارات

 

تهشم الميكروباص
تهشم الميكروباص

 

تواجد الاهالى
تواجد الاهالى

 

حادث تصادم
حادث تصادم

 

خدمات امنية
خدمات امنية
 
وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة لكشف ملابسات حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص بالطريق الدائرى الأوسطى، مما أسفر عن وفاة عدد كبير من الأشخاص.
 
وذكر شهود العيان، أن إحدى السيارتين كانت تسير عكس الاتجاه، حيث أن التصادم وقع بمقابلة كل سيارة للأخرى، ووصلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة، وأشاروا إلى أن الضحايا من مستقلي السيارة الميكروباص.
 
واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وجار رفع آثار الحادث من الطريق، لإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى.

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