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وزير التعليم: صورة طالبة السرطان منذ سنوات والله المستعان على ما تروجه السوشيال

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 12:30 ص
وزير التعليم: صورة طالبة السرطان منذ سنوات والله المستعان على ما تروجه السوشيال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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نشر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، تعليقا على الصورة المتداولة على السوشيال ميديا وطلب المساعدة لطالبة تعانى من السرطان، موضحا أن جرى تداول الصورة المرفقة على أنها في القنطرة غرب بالإسماعيلية على السوشيال ميديا، وطلب منا الكثيرون المساعدة.

وأوضح وزير التربية والتعليم: تحققنا من الأمر بسؤال مدير المديرية وكان الرد التالي:
 
"هذا الموضوع والصور المرافقة جرى نشره منذ ست سنوات تقريبا للطالبة أثناء زيارة نجاح البعلى المدير الأسبق لإدارة القنطرة غرب إلى المدرسة، والطالبه كانت تعالج بمستشفى 57. 
 
وجرى تحويل الطالبة منذ حوالى 4 سنوات إلى محافظة الشرقية بناء على طلب ولية أمرها، وما أفاد به مدير المدرسة آنذاك ومسئول الحكومة الإلكترونية لشئون الطلاب بالمدرسة، الذى أكد تحويل الطالبة وهى بالصف الرابع الابتدائى بنفس المدرسه".
 
وتابع وزير التعليم: الله المستعان على ما تروجه السوشيال ميديا كل يوم من أجل إثارة المشاكل والبلبلة والتشتيت لتعطيل مسيرة التطوير في مصر.
 
 
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