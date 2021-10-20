وزارة الاندماج النمساوية: أكثر من 700 ألف أجنبي يعيشون في فيينا

(أ ش أ)

أعلنت وزارة الاندماج النمساوية أن عدد الأجانب في فيينا بلغ 701 ألف و700 مهاجر أكثرهم من صربيا (يشكلون أكبر جالية تضم 90 ألف شخص) يليهم الأتراك (66 ألفا) ثم الألمان والبولنديون والبوسنيون والرومانيون.

وأوضحت الوزارة، في تقرير أن الاندماج الاجتماعي للأجانب الذين يعيشون في فيينا هو أحد المهام الرئيسية لسياسة المدينة، لافتة إلى أنه في حين أن نسبة الأجانب قبل 20 عامًا كانت حوالي 17% فإن ما يقرب من 37 % يعتبرون فيينا حاليا موطنهم الجديد.

ولفت التقرير إلى أن معدل البطالة للمواطنين النمساويين في العاصمة الفيدرالية بلغ 9.5 % و16.8 % للأجانب، مشيرا إلى أن هذا الرقم مرتفع بشكل خاص بالنسبة للسوريين عند 61.1 % يليهم الأفغان والصرب بنسبة 39.4 % و34.1 % على التوالي.