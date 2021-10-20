قبل ما يغير هدومه.. سر سرعة الداخلية فى ضبط سارق هاتف صحفى اليوم السابع

كتب محمود عبد الراضي

تؤكد وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، يومًا تلو الأخر نجاحها ويقظتها وقدرتها على ضبط الجرائم وتحقيق الردع العام، حيث تضرب عيون مصر الساهرة بيد من حديد على من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم.

ولم تمر ساعات قليلة، ونجحت الداخلية في ضبط المتهم بسرقة هاتف الزميل محمود راغب الصحفى باليوم السابع، بعدما سرقه أثناء بث لايف من أعلى الطريق الدائري.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن خطف هاتف محمول من محمود راغب الصحفي باليوم السابع على الطريق الدائرى.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص "مجهول" يستقل دراجة نارية بخطف هاتف محمول من مراسل موقع اليوم السابع حال تواجده أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذ بالفـرار.



أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب).



عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته وكذا الدراجة النارية المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى (تاجر - مقيم بدائرة المركز).. أمكن ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المستولى عليه واعترف بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.



وثمن أمنيون سرعة تحرك الداخلية وضبطها للص قبل تغير ملابسه، فبمجرد دخوله المنزل وجد الشرطة في انتظاره، مما يساهم في تحقيق الردع العام.