قبل ظاهرة تعامد الشمس.. 10 صور نادرة لنقل وإنقاذ معبد أبوسمبل من الغرق

أسوان - عبد الله صلاح

يعرض "اليوم السابع" بمناسبة اقتراب ظاهرة تعامد الشمس بمعبد أبوسمبل، 10 صور نادرة لعملية نقل وإنقاذ معبد أبوسمبل جنوب مصر من الغرق، بعد بناء السد العالى وارتفاع منسوب المياه فى نهر النيل، مما استوجب قيام حملة دولية يقودها اليونسكو بالتعاون مع مصر لنقل المعبد من موقعه الأصلى بمدينة أبوسمبل.

ففى عام 1968 جرى تنظيم احتفالية كبيرة بمناسبة انتهاء أعمال الإنقاذ، وشهدها أكثر من 3 آلاف شخص من مختلف دول العالم من المشاركين فى مراحل إنقاذ المعبد التى استمرت لمدة 4 سنوات متواصلة فى صحراء أبوسمبل.

وأطلقت منظمة اليونيسكو فى الثامن من مارس 1960 دعوة لتتحد شعوب العالم لإنقاذ روائع من العقل البشرى فى معابد أبوسمبل من الغرق، وذلك عقب بدء العمل فى بناء السد العالي، ونقلها فى مأمن من أن تبتلعها مياه بحيرة ناصر، واستجابت 51 دولة من دول العالم للمساهمة فى إنقاذ هذا التراث العالمى الفريد، وبلغت تكلفة إنقاذ معبد أبوسمبل 36 مليون دولار أمريكى.

وهناك لوحة تذكارية لافتتاح معبد أبوسمبل مازالت موجودة حتى اليوم، والتى أزاح الستار عنها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى احتفالية كبيرة لإنقاذ معبدى رمسيس الثانى، وإعادة إقامتهما فى هذا المكان اعتزازا بالتضامن الدولى لإنقاذ تراث الإنسانية، وذلك بعد إقامة السد العالى لتحقيق الرفاهية والرخاء لشعب مصر، بالتعاون مع هيئة اليونسكو.



المعبد

معبد أبو سمبل



لوحة تذكارية لتطوير المعبد



معبد أبو سمبل



المعبد



رفع أحد التماثيل





أحد التماثيل



صورة قديمة لأحد التماثيل

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر