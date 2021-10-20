سول وواشنطن تناقشان إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي قصير المدى

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ، إن المبعوثين النووي الكوري الجنوبي "نوه كيو-دوك" ونظيره الأمريكي "سونغ كيم" ناقشا هاتفيا إطلاق كوريا الشمالية الأخير لصاروخ بالستي قصير المدى يُفترض أنه صاروخ يطلق من غواصة.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت- في وقت سابق من اليوم وفقًا لما ذكرته هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية- صاروخا بالستيا قصير المدى بالقرب من منطقة "سينبو" بإقليم "هام غيونغ" الجنوبي باتجاه البحر الشرقي.

وأشارت الوزارة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إلى أن المبعوثين تبادلا تقييماتهما حول الإطلاق الصاروخي الأخير لكوريا الشمالية، واتفقا على مواصلة المناقشات من أجل الإدارة المستقرة للوضع في شبه الجزيرة الكورية والاستئناف المبكر لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، خلال الاجتماع الثلاثي القادم بين كبار المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

ومن المقرر أن ينعقد يوم 19 أكتوبر اجتماع ثلاثي بين "نوه" و"كيم" ونظيرهما الياباني "تاكيهيرو فوناكوشي" في واشنطن، ومن المخطط أن يزور المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية يوم 23 أكتوبر كوريا الجنوبية للاجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي.