اليوم السابع
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خادم الحرمين يتسلم رسالة خطية من عاهل البحرين تتعلق بالعلاقات الثنائية

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 03:00 ص
خادم الحرمين يتسلم رسالة خطية من عاهل البحرين تتعلق بالعلاقات الثنائية الملك سلمان
(أ ش أ)

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تلقى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن الرسالة تسلمها وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال استقباله اليوم، سفير البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، حيث بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

 


الملك سلمان

خادم الحرمين الشريفين

السعودية

البحرين

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