حالات أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم.. خليك نشيط واتبع نظام غذائى صحى

نهير عبد النبى

ارتفاع ضغط الدم من المشاكل الصحية التى يعانى منها البعض وخصوصا كبار السن، ويمكن أن تزيد بعض الحالات الطبية من خطر الاصابة بارتفاع ضغط الدم، ولكن يمكن اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر عن طريق تغيير العوامل التي يمكنك التحكم فيها.

وحسب ما ذكره مركز السيطرة على الأمراض تشمل عوامل الخطر التي يمكن أن تزيد من خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم الظروف الصحية ونمط حياتك وتاريخ عائلتك، فلا يمكن السيطرة على بعض عوامل الخطر المرتبطة بارتفاع ضغط الدم ، مثل عمرك أو تاريخ عائلتك، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر عن طريق تغيير العوامل التي يمكنك التحكم فيها.





ما هي الحالات التي تزيد من مخاطر الاصابة بارتفاع ضغط الدم؟



يمكن لبعض الحالات الطبية أن تزيد من خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم. إذا كنت تعاني من إحدى هذه الحالات ، فيمكنك اتخاذ خطوات لإدارتها وتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وارتفاع ضغط الدم هو ارتفاع طفيف في ضغط الدم عن المعدل الطبيعي. يحدث ارتفاع ضغط الدم عادةً بمرور الوقت. يزيد ارتفاع ضغط الدم قليلاً عن المعدل الطبيعي من خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم المزمن أو طويل الأمد في المستقبل.

إذا كان ضغط دمك يتراوح بين 120/80 مم زئبق و 129/80 مم زئبق ، فهذا يعني أنك تعاني من ارتفاع في ضغط الدم.

ما هي السلوكيات التي تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم؟



يمكن أن تزيد خيارات أسلوب حياتك من خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم وهى:

نظام غذائي غير صحي



النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية جدًا من الصوديوم ومنخفض جدًا في البوتاسيوم يعرضك لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

-تناول الكثير من الصوديوم - عنصر في ملح الطعام - يزيد من ضغط الدم، يأتي معظم الصوديوم الذي نأكله من الأطعمة المصنعة والمطعم.

عدم تناول ما يكفي من البوتاسيوم يمكن أيضًا أن يرفع ضغط الدم، و يوجد البوتاسيوم في العديد من الأطعمة. يحتوي الموز والبطاطس والفاصوليا والزبادي على مستويات عالية من البوتاسيوم.

الخمول البدني



يساعد ممارسة النشاط البدني المنتظم على بقاء قلبك وأوعيتك الدموية قوية وصحية ، مما قد يساعد في خفض ضغط الدم. يمكن أن يساعدك النشاط البدني المنتظم أيضًا في الحفاظ على وزن صحي ، مما قد يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم.

بدانة

السمنة هي زيادة الدهون في الجسم، إن الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن تعني أيضًا أن قلبك يجب أن يعمل بجد أكبر لضخ الدم والأكسجين في جميع أنحاء الجسم بمرور الوقت ، يمكن أن يزيد ذلك من الضغط على قلبك وأوعيتك الدموية.

ترتبط السمنة بارتفاع مستويات الكوليسترول "الضار" والدهون الثلاثية وانخفاض مستويات الكوليسترول "الجيد".

وللوقاية من ارتفاع ضغط الدم ينصح دائما بقياس ضغط الدم باستمرار والاهتمام بتناول الأطعمة الصحية والخضروات والأطعمة التى تحتوى على البوتاسيوم مع ممارسة التمارين الرياضية التى تجدد النشاط والطاقة.