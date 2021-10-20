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بث مباشر من موقع مصرع 18 فى تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالدائرى الأوسطى

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 11:13 م
بث مباشر من موقع مصرع 18 فى تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالدائرى الأوسطى الحادث
كتب أحمد عبد الهادى

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قدم تلفزيون اليوم السابع، بث مباشر من الطريق الأوسطي، والذي شهد مصرع 18 شخصا، إثر تصادم سيارة نقل وميكروباص أعلى الطريق الدائرى الأوسطى فى الاتجاه من مدينة 6 أكتوبر وصولا إلى الفيوم، انتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة أعلى الأوسطى بوقوع حادث مرورى، على الفيوم انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين مصرع 18 شخصا من ركاب سيارة ميكروباص بعدما عبرت تريلا الطريق المقابل، وأسفر عن مصرع الركاب بالكامل بمن فيهم سائق النقل، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المتوفين إلى المستشفى.


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