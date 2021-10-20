اليوم السابع
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الصناعات الهندسية: بدء صرف مستحقات العاملين بالحديد والصلب ديسمبر المقبل

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 02:00 ص
الصناعات الهندسية: بدء صرف مستحقات العاملين بالحديد والصلب ديسمبر المقبل المهندس خالد الفقى
كتب ـ عبد الحليم سالم

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كشف المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، إنه سيتم البدء فى صرف مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب " تحت التصفية" خلال شهر ديسمبر المقبل من خلال جداول جارى إعدادها للعاملين لحصول كل عامل على قيمة التعويضات وفق الاتفاقية الموقعة.
 
أضاف خالد الفقى لـ"اليوم السابع" إن اتفاقية العمل الجماعية تواصل العمل والتنسيق من خلال الشركة والشركة القابضة والنقابة العامة والقوى العاملة لصرف المستحقات البالغة نحو 2 مليار جنيه على مراحل، لافتا إنه فيما يتعلق بالعاملين المتواجدين بالشركة فوق ال 58 سنة، نحو 750 عاملا فإن هناك مساعي لصرف مكافاة عند خروجهم،  بالإضافة لكافة مستحقاتهم من رصيد الاجازات، ونهاية الخدمة وفقا للاتفاقية التى تم توقيعها .
 
وحول العمال الذين خرجوا للمعاش منذ مايو 2018 حتى قبل التصفية، أشار أن الشركة ملزمة بسداد ما عليها من ديون لصندوق العاملين، وفور سداد المديونية  سيقوم الخبير الاكتواري، الذي تم تعيينه بتحديد قيمة مستحقات كل عامل حسب اللائحة، وبالتالى كل عامل سيحصل علي مستحقاته فور توفر المبلغ في الصندوق.
 
 

الصناعات الهندسية

الحديد والصلب

خالد الفقى

قطاع الاعمال العام

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