اليوم السابع
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الصحة: إجراء كشف طبى وتحاليل لمتبرع البلازما للاطمئنان على صحته قبل التبرع

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 06:00 ص
الصحة: إجراء كشف طبى وتحاليل لمتبرع البلازما للاطمئنان على صحته قبل التبرع وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إنه من فوائد التبرع بالبلازما، إجراء كشف طبى وتحاليل للمتبرع للاطمئنان على صحته بالمجان وذلك لقياس مدى قدرته على التبرع.

 
وأضافت الوزارة أن التبرع بالبلازما واجب إنسانى ووسيلة هامة لإنقاذ حياة المواطنين من المرضى، مشيرة إلى أن التبرع بالبلازما يساعد في تنشيط نخاع العظام، ويقوى المناعة ضد الأمراض، مؤكدة أنه يتم قبل التبرع بالبلازما عمل فحص طبى للمتبرع للتأكد من كونه مناسبا للتبرع بالبلازما من عدمه.

واستكملت: "اتبرع ببلازما الدم وساعد في شفاء أصحاب الأمراض الخطيرة".

وأوضحت وزارة الصحة، أن عمليات التبرع بالبلازما آمنة تماما، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء التبرع بالبلازما للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يتم مراعاة التباعد البينى بين المتبرعين بالإضافة إلى التوجيه لغسيل اليد وارتداء الكمامة منعا لعدوى كورونا.

وكشفت الوزارة أن جميع فصائل الدم يمكن لأصحابها التبرع بالبلازما والمشاركة فى علاج أصحاب الأمراض الخطرة مثل الهيموفيليا والتهابات وسرطانات الكبد.

 

 


ابصحة البلازما تحاليل كشف طبي

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