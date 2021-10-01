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الصحة: فحص طبى شامل قبل التبرع بالبلازما فى مراكز الوزارة

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 04:00 ص
الصحة: فحص طبى شامل قبل التبرع بالبلازما فى مراكز الوزارة التبرع بالبلازما - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إنه يتم قبل التبرع بالبلازما عمل فحص طبى للمتبرع للتأكد من كونه مناسبا للتبرع بالبلازما من عدمه.
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان: "هنطمن على صحتك بالفحص الطبي علشان نتأكد إنك مناسب للتبرع"، واستكملت: "اتبرع ببلازما الدم وساعد في شفاء أصحاب الأمراض الخطيرة".
 
وأكدت وزارة الصحة والسكان أن عمليات التبرع بالبلازما آمنة تماما، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء التبرع بالبلازما للوقاية من فيروس كورونا.
 
وأضافت وزارة الصحة أنه تتم مراعاة التباعد البينى بين المتبرعين بالإضافة إلى التوجيه لغسيل اليد وارتداء الكمامة منعا لعدوى كورونا.
 
وأوضحت الوزارة أن جميع فصائل الدم يمكن لأصحابها التبرع بالبلازما والمشاركة فى علاج أصحاب الأمراض الخطرة مثل الهيموفيليا والتهابات وسرطانات الكبد.
 
وتابعت أن التبرع بالبلازما يصلح لجميع المواطنين طالما لا يعانون من أى مشاكل صحية فى القلب أو الكبد أو الكلى أو الغدة الدرقية، وحثت الوزارة المواطنين على التبرع بالبلازما للمساهمة فى توفير وشفاء أصحاب الأمراض الخطيرة.
 
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الصحة

البلازما

التبرع بالبلازما

مشتقات البلازما

بلازما الدم

اليوم السابع بلس

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