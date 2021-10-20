الاتحاد الإفريقى: 5% نسبة التطعيم الكامل بلقاح كورونا فى القارة السمراء

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أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ارتفاع نسبة تحصين سكان القارة الإفريقية بلقاح كورونا إلى 4.96 %، وسجلت نسبة من تلقى جرعة واحدة 7.4 %.

وأوضحت "المراكز الإفريقية"، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن إجمالى الاصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 8 ملايين و 500 ألف إصابة و217 ألفا و500 وفاة.

وأوصت الدول الاعضاء بالاستمرار فى تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسى الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجينى لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدى لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.