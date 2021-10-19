15 سفيرا يزورون قلعة قايتباي بالإسكندرية

كتب محمد أسعد

استضافت قلعة قايتباي بالإسكندرية اليوم الثلاثاء وفدا من ١٥ سفيرا وقائمة بالأعمال من الدول الابيرو أمريكية، وذلك على هامش زيارتهم لمحافظة الإسكندرية لحضور فعاليات الأسبوع الثقافي الابيروامريكي والمقام بمكتبة الإسكندرية.

وتتضمن الوفد سفراء دول كل من المكسيك والأرجنتين وبنما والاكوادور وفنزويلا والبرازيل والبرتغال واسبانيا وجواتيمالا وكولومبيا والأوروجواي وغيرها.

كما رافقهم خلال الزيارة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والسفير أشرف منير نائب وزير الخارجية للشئون اللاتينية، وكان في استقبالهم الدكتور عمرو الشحات مدير عام قلعة قايتباي حيث اصطحبهم في جولة داخل القلعة حيث حرص السفراء على إجراء جولة ميدانية داخل كل جوانب القلعة حيث استمتعوا بمشاهدة الحواصل والابراج الرئيسية وصحن القلعة والمدافع الأثرية بها.

كما حرص السفراء علي التقاط الصور التذكارية لتسجيل زيارتهم للقلعة معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة وعراقة الحضارة المصرية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات الهامة والبطولات الدولية التي تُقام في مصر للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة بها، وذلك من خلال منح زيارات مجانية لجميع الوفود والفرق المشاركة في هذه الأحداث للتعرف على المتاحف والمناطق السياحية والأثرية بمصر.