وفا: الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا خلال عدوان على المُحتفلين بذكرى مولد النبى

كتب وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى، 11 مواطنا، وأصابت العشرات بجروح خلال عدوانها المتواصل على المارة قرب باب العامود أحد الأبواب الرئيسة للقدس المحتلة والمؤدى للمسجد الأقصى المبارك، حيث يحتفل المقدسيون ويحيون ذكرى المولد النبوى الشريف، بحسب "وفا".

وأفاد شهود عيان، إن قوات الاحتلال على مدار الساعات الماضية اعتدت على المقدسيين الذاهبين عبر باب العامود وزوار القدس الذاهبين للمسجد الأقصى المبارك، بهدف منعهم من الوصول للمسجد ومنع الاحتفالات بعيد المولد النبوى الشريف الذى أقيم داخل المسجد الاقصى المبارك.

وقالت شرطة الاحتلال، إنها اعتقلت 11 مقدسيا خلال اعتدائها على المقدسيين وزوار مدينة القدس المحتلة قرب باب العامود وفى شارع السلطان سليمان وفى حى المصرارة قرب باب العامود.