مصرع مهاجرين فى عملية تهريب 30 لاجئا من المجر إلى النمسا

فيينا (أ ش أ)

ضبطت الشرطة النمساوية اليوم حافلة صغيرة لتهريب اللاجئين تحوى 30 مهاجرا مكدسين بها، وقد فارق اثنان منهم الحياة بعد دقائق من عملية الضبط .

وقال بيان للشرطة النمساوية اليوم ،الثلاثاء،إن الشرطة طاردت سيارة في مدينة ايزنشتات عاصمة ولاية بورجنلاند، وتمكنت من إيقافها بعد محاولة للهروب وعثرت بداخلها على 30 لاجئا، منهم اثنان توفيا على الفور بينما تمكن سائق السيارة من الهروب.

وذكر البيان أن السيارة كانت في طريقها من المجر إلى النمسا حين ارتاب رجال الأمن فيها، وعثروا على 30 شخصًا محشورين في صندوق السيارة المغلق وحاولت الشرطة اسعاف اثنين منهم ولكنهما فارقا الحياة بعد دقائق من عملية الضبط .

وأشار البيان إلى أن المهرب وهو سائق السيارة تمكن من الهرب، ويجرى البحث عنه على قدم وساق ويرجح أن يكون مسلحا.

وفى وقت سابق، أكد ميشائيل لينهارت وزير الخارجية النمساوي أنه لا يمكن قبول استغلال قضية الهجرة كسلاح ضد الاتحاد الأوروبي ، معتبرا أن هذا الأمر غير إنساني على الإطلاق.

وقال لينهارت - في تصريحات من لوكسمبورج - أن ممارسة بيلاروسيا ضغوطا مستمرة تشجع على الهجرة وتهدد الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي ، وسوف يقابل ذلك بعقوبات أوروبية جديدة ضد حكومة بيلاروسيا .

ودعا الوزير إلى أن يتصرف الاتحاد الأوروبي بحسم وسرعة أكبر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن أحد الخيارات المتاحة - إلى جانب العقوبات الاقتصادية - سوف تكون فرض غرامات على شركة الطيران البيلاروسية .

يشار إلى أن التوترات بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا تنامت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، حيث يتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو باستقدام المهاجرين عمدا من الشرق الأوسط عبر حدود ليتوانيا ولاتفيا وبولندا إلى الاتحاد الأوروبي من أجل الانتقام لنفسه من العقوبات الأوروبية.