مدن جامعة القاهرة تواصل تسكين الطلاب المستجدين لليوم الثانى

كتب ــ محمد صبحى

تواصل المدن الجامعية بجامعة القاهرة، تسكين الطلاب المستجدين بكليات الجامعة للعام الجامعى 2021 / 2022، حيث تستقبل مدينة الطلبة اليوم الثلاثاء طلاب كليات الحاسبات والعلاج الطبيعى والعلوم والإعلام والزراعة.

كما تستقبل مدينة الطالبات رعاية طلاب كلية رياض أطفال، فيما تفتح مدينة الطالبات بالجيزة، أبوابها أمام طالبات كليات العلوم والآثار والتربية والنوعية والاقتصاد ودار العلوم والتمريض.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه بتوفير المواصفات البيئية السليمة فى المدن الجامعية والحفاظ على الشكل الجمالي لشوارعها ومبانيها والبدء فى تسكين الطلبة والطالبات المقبولين بها خلال الأسبوع الأول للدراسة، وفقًا للقواعد والشروط الخاصة بالتسكين مع توفير أماكن لذوي القدرات الخاصة والطلاب الوافدين.

وشدد الدكتور محمد الخشت، على متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على كافة العاملين بالمطابخ وصالات الطعام فى المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهى، واتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق باستلام الأغذية الموردة ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية.