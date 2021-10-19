محمد القرقاوى فى جائزة مصر للتميز الحكومى: مصر تشهد طفرة فى مختلف المجالات

كتبت أسماء أمين تصوير عمرو مصطفى

قال محمد القرقاوي ؛ وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة ، إن إطلاق جائزة التميز الحكومي يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة الإماراتية والمصرية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. مؤكدا ان الشراكة بين مصر والامارات فى الجائزة ممتده

منذ اربع سنوات

واشاد بالتعاون القائم بين مصر ودولة الإمارات فى كل المجالات، وخاصة جائزة مصر للتميز الحكومي، والتى أسهمت فى تعزيز روح المنافسة الشريفة والابتكار والتطوير فى الجهاز الحكومى، وتكريس قيم مكافأة المُجدين والمتميزين وأصحاب الكفاءات، وفق معايير موضوعية تتوافق مع المقاييس العالمية.

وأكد القرقاوي خلال حفل توزيع جائزة مصر للتميز الحكومى ان مصر ألهمت دول العالم بتجاربها وما تقوم به من إنجازات.

وأشاد وزير شئون مجلس الوزارء الإماراتى بما شاهده فى مصر من طفرة تنموية ومعمارية، مؤكدا ان مضر شهدت طفرة خلال السنوات الخمس الأخيرة فى مختلف المجالات.

تقام الآن بقصر القبة الرئاسي، فعاليات حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي، تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعددًا من الوزراء وضيوف الشرف من دولة الإمارات العربية المتحدة.