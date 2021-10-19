اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 02:15 م
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محافظ كفر الشيخ يتابع الأعمال الإنشائية لمراكز الشباب الجديدة بقرى مطوبس.. صور

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 02:01 م
محافظ كفر الشيخ يتابع الأعمال الإنشائية لمراكز الشباب الجديدة بقرى مطوبس.. صور اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، الأعمال الإنشائية لمراكز الشباب الجديدة بقرى مطوبس ضمن مبادرة حياة كريمة، تحت إشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا على أن جولاته الميدانية المستمرة بقرى ومراكز المحافظة تأتى لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لدعم القرى الأكثر احتياجًا.

 

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه جارى على قدم وساق الانتهاء من رفع كفاءة مراكز شباب خليج قبلى ومنية المرشد بمطوبس، لتواكب افتتاح مراكز الشباب الجديدة ضمن مبادرة حياة كريمة إلى جانب استمرار تنفيذ الخطة الإنشائية لمديرية الشباب والرياضة التى تنفذ بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، والتى شملت "مراكز شباب الغنايم، الفتح، الروضة، إبانة"، ومتابعة الأعمال الإنشائية لمقر المبنى الإدارى وملعب وسور مركز شباب خان الجنى.

 

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الخطة الإنشائية وتصميم الملاعب الرياضية المتنوعة ونشرها فى العديد من القرى والمدن مجهود رائع تقف خلفه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ من أجل تحقيق رؤية وزارة الشباب نحو نشر الثقافة الرياضية وجعلها أسلوب حياة، وذلك وفى إطار خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية نحو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي، وذلك بمتابعة عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ أبو النصر عزت، مدير إدارة الإنشاءات بالمديرية.

 

انشاء مركز شباب بقرية ابيانه
إنشاء مركز شباب بقرية إبيانه

 

الأعمال الانشائية بقرى مطوبس
الأعمال الإنشائية بقرى مطوبس

 

اعمال جارية بمراكز الشباب بقرى مطوبس
أعمال جارية بمراكز الشباب بقرى مطوبس

 

الاعمال الجارية بمراكز شباب قرى مطوبس
الأعمال الجارية بمراكز شباب قرى مطوبس

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