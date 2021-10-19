اليوم السابع
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محافظ المنيا يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينتى أبوقرقاص وديرمواس

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 05:23 م
محافظ المنيا يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينتى أبوقرقاص وديرمواس اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
قنا صابر سعيد

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اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، المخطط الاستراتيجي لمدينتي أبوقرقاص وديرمواس، وذلك وفقا لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، وبذلك يكون قد تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجى لـ 9 مدن على مستوى المحافظة.

 

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدى ربيع، رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة أسماء صلاح، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

 

وأكد المحافظ أن الاعتماد يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ الاشتراطات البنائية ومنع التعدي على أملاك الدولة.

 

وشدد المحافظ على أهمية إنجاز المخططات التفصيلية لباقي المدن، وضرورة الالتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.

 

أوضحت مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ 9 مدن على مستوى المحافظة، كما تم الانتهاء من المخطط التفصيلي لـ 7 مدن، وجار إنهاء المخطط التفصيلي لمدينتي ديرمواس ومطاى.


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اشتراطات البناء

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