محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 155 من قروض مشروعات شباب الخريجين

الدقهلية - شريف الديب

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 155من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر سبتمبر 2021 وذلك بإجمالى700 ألف جنية موزعة على10 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة .

وقال مختار أن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 40 شاب وفتاه ( 19 من الذكور - 21 من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف انه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 98.437 مليون جنيه استفاد منها 12299 شاب وفتاة ( 5887 ذكور - 6412 أناث)جاءت موافقة و تصريحات د. مختار بناء على التقرير الذى عرضته الأستاذة زينب الامشاطى مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة إستفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب إحتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد ، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل .

فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للإهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر،