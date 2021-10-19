محافظ الإسماعيلية يفتتح مدرسة بلال بن رباح للتعليم الأساسى بقرية المنايف.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

افتتح اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، مدرسة بلال بن رباح للتعليم الأساسى بعد رفع كفاءتها وأعمال الصيانة بها، والتى تقع بمنطقة المطاعية "كوبرى7" بقرية المنايف، التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، فى إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي، والذى يوافق السادس عشر من أكتوبر من كل عام، ومع بداية العام الدراسى الجديد.

جاء ذلك بحضور طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، والمهندس صلاح عبدالعال، رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية، وعدد من نواب الإسماعيلية بمجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقيادات مديرية التربية والتعليم.

وتفقد محافظ الإسماعيلية ومرافقوه المدرسة، واستمع لشرح تفصيلى عن أعمال الصيانة ورفع الكفاءة التى تمت بها من رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية، حيث تقام المدرسة على مساحة 2461 متر مربع، وتحتوى على 16 فصلا، و16 دورة مياه، وقاعات لرياض الأطفال، ومعمل علوم، ومكتبة، وقاعات للأنشطة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 1.217.535 جنيه.

وحرص محافظ الإسماعيلية على الاستماع لطلاب المدرسة والتعرف على احتياجاتهم، وحثهم على بذل أقصى جهد والاستفادة من العودة للدراسة مرة أخرى بالمدارس وتفاعلهم مع المعلمين، بالإضافة إلى حفاظهم على الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم واستمرار العملية التعليمية.

وأثناء تفقد المحافظ للفصول، لاحظ وجود حشرة الذباب بكثافة، فأصدر تعليماته على الفور للأبنية التعليمية، بتركيب سلك على جميع أبواب ونوافذ المدرسة لمنع دخول الحشرات الطائرة، نظرًا لوقوع المدرسة بمنطقة زراعية، وذلك للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين، وتوفير المناخ المناسب للعملية التعليمية وتوفير الراحة لهم.



محافظ الإسماعيلية يفتتح مدرسة بلال بن رباح



محافظ الإسماعيلية يفتتح مدرسة بلال بن رباح



محافظ الإسماعيلية يفتتح مدرسة بلال بن رباح



محافظ الإسماعيلية يفتتح مدرسة بلال بن رباح



محافظ الإسماعيلية يفتتح مدرسة بلال بن رباح



محافظ الإسماعيلية يفتتح مدرسة بلال بن رباح



محافظ الإسماعيلية يفتتح مدرسة بلال بن رباح



محافظ الإسماعيلية يفتتح مدرسة بلال بن رباح



محافظ الإسماعيلية يفتتح مدرسة بلال بن رباح