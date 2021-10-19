محافظ الأقصر: تذليل كافة المعوقات لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

الأقصر - أحمد مرعى

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعا بحضور محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، وهدى المغربى سكرتير مساعد المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولى الرى والصرف وحماية النيل بالإضافة إلى مسؤلى الزراعة وأملاك الدولة والتموين والصحة والجهات الأمنية، لمتابعة تنفيذ تكليفات اجتماع مجلس المحافظين.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر، سرعة حصر التعديات التى تعوق المجرى المائي، وإزالة كافة التعديات الواقعة على مجرى النيل والتى تعوق أعمال التطهير بالإضافة إلى التعديات الواقعة على الجسور والرياح والترع والمصارف والتى تعوق سريان المياه.

كما وجه "ألهم" بمتابعة تطهير مخرات السيول والبحيرات الصناعية أولاً بأول والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على مواجهة أية ظروف طارئة استعداداً لموسم الأمطار والتقلبات الجوية، ووجه بسرعة اتخاذ اجراءات توفير الأراضى وتذليل كافة المعوقات للمضى فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى إطار الاستعداد للموسم السياحي، أكد محافظ الأقصر، أن المحافظة تمتلك كافة المقومات لموسم سياحي، وأنها على أتم الاستعداد لاستقبال السائحين، مشدداً على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتلافى اى سلبيات سابقة، قائلاً: أن زوار محافظة الأقصر من كل دول العالم لابد أن يلاقوا المعاملة الجيدة التى تؤدى إلى عودتهم مرة أخرى.

كما أعطى محافظ الأقصر، تعليمات مشددة بالمرور على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية، وضبط أى مخالفات، مشيراً إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد أى مخالفة أو تلاعب فى قوت المواطنين.

وفى سياق آخر، وجه محافظ الأقصر بزيادة عدد الفرق الطبية المتنقلة والثابتة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، مؤكداً أنه بدءاً من يوم 15 نوفمبر سيتم منع أى موظف لم يحصل على التطعيم بلقاح كورونا من الدخول إلى مقر عمله، وذلك طبقاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.